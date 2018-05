Militar e seus 3 acompanhantes são seqüestrados no Paquistão

Um oficial do Exército, dois guarda-costas e um funcionário do Governo foram seqüestrados por um grupo de insurgentes pró-talibãs, no cinturão tribal do oeste do Paquistão, informou neste sábado, 25, à Efe uma fonte militar. Segundo um porta-voz do Exército, o general Shaukat Sultan, os quatro foram seqüestrados perto de uma base militar da cidade de Ladha, na região do Waziristão do Sul, na fronteira com o Afeganistão. O Exército paquistanês tem promovido várias operações militares nos últimos anos contra militantes da Al Qaeda e simpatizantes talibãs na região. Na última sexta-feira, uma nota oficial informou que em um mês morreram cerca de 250 insurgentes islâmicos e 60 soldados nas luta no cinturão tribal, uma área que o Governo jamais controlou completamente. Shaukat disse que por enquanto ninguém reivindicou a responsabilidade pelo seqüestro.