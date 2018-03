Militar iraquiano critica relatório da ONU Um militar iraquiano de alta patente sustentou nesta terça-feira que o Iraque não possui nenhuma arma proibida e comentou que as críticas dos inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a cooperação de Bagdá não são condizentes com os fatos. "Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o Iraque está livre de toda e qualquer arma de destruição em massa desde o fim de 1991 e todas as inspeções comprovam isto", disse a jornalistas o general Amir Rashid. Na primeira resposta detalhada do Iraque aos relatórios apresentados ontem por Hans Blix e Mohamed el-Baradei ao Conselho de Segurança (CS) da ONU, Rashid disse que os comentários dos chefes dos inspetores de armas "não são condizentes com os fatos". Rashid destacou que os relatórios não mencionam que as inspeções não corroboraram as acusações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha sobre as armas de destruição em massa supostamente mantidas pelo Iraque. "Nós vemos, por exemplo, que foram amplificados alguns fatos considerados problemáticos", comentou. Isto cria, segundo ele, "um impacto um pouco negativo" sobre os diplomatas do conselho. Rashid recordou ainda que os serviços secretos norte-americano e britânico apontaram no fim do ano passado locais onde o Iraque estaria conduzindo trabalhos ilegais para a produção de armas de destruição em massa. No entanto, os inspetores de armas da ONU visitaram esses locais em diversas ocasiões durante os últimos dois meses e não reportaram nenhuma violação às resoluções da entidade. Segundo Rashid, o Iraque esperava que Blix e El-Baradei comunicassem ao Conselho de Segurança que "as informações fornecidas pela Casa Branca e pelo governo britânico provaram-se totalmente falsas e infundadas".