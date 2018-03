Militar israelense evita ataque contra palestinos e é punido Temendo que um ataque aéreo matasse palestinos inocentes, um militar de alta patente do serviço secreto de Israel obstruiu a missão, escondendo informações consideradas cruciais para a realização da operação, informou hoje o jornal Maariv. A desobediência do oficial, ocorrida no início deste mês, foi a mais recente de uma série de decisões semelhantes tomadas por militares israelenses contrários às duras medidas adotadas pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, para combater a intifada (levante) palestina, que completou dois anos em setembro último. A autoridade, um tenente de uma unidade de elite do serviço secreto, atrasou o envio de informações que seriam usadas em um ataque aéreo contra uma cidade palestina, cujo nome não foi divulgado pelo Maariv. O ataque foi planejado pouco depois dos dois atentados suicidas que mataram 22 pessoas no dia 6 de janeiro em Tel-Aviv. O duplo atentado, ocorrido próximo da antiga estação rodoviária, num bairro habitado basicamente por imigrantes, foi reivindicado por três movimentos extremistas islâmicos. O tenente israelense, que não teve sua identidade revelada, afirmou a uma corte judicial formada por militares que "seguiu sua consciência" e argumentou que "pessoas inocentes seriam mortas". Na opinião dele, as ordens recebidas "eram ilegais" perante tratados internacionais. O Maariv também não citou que tipo de informação o tenente havia omitido. A Justiça Militar israelense não aceitou os argumentos do tenente e o considerou culpado, transferindo-o para uma unidade menos prestigiada. Procurado pelo diário, o Exército se limitou a confirmar a veracidade do caso, mas não quis fornecer detalhes. As Forças de Defesa de Israel se recusam a concordar com atitudes como a do militar, justificando que a segurança de Israel seria prejudicada se seus soldados começassem a escolher quais ordens seguir. Em dezembro, a Suprema Corte decidiu que não poderia concordar com "objeções de consciência" feitas por oito reservistas que se recusaram a servir na Cisjordânia e em Gaza. Todos foram punidos.