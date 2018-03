Militares acompanharão extração de petróleo em São Tomé As Forças Armadas da Libéria pretendem ajudar na exploração do petróleo que, acredita-se, existe no subsolo desta nação africana, disse o homem que liderou o golpe militar recém-encerrado que, durante uma semana, manteve afastado o presidente do país. ?Esta foi uma ação militar para alertar a comunidade internacional sobre o que se passa em São Tomé e Príncipe, e também para nos prepararmos para a chegada do dinheiro do petróleo?, disse o major Fernando Pereira, segundo a agência Lusa. O golpe encabeçado por Pereira começou em 16 de julho e terminou na quarta-feira. O acordo permitiu a volta do presidente Fradique de Menezes ao país, e o Parlamento anistiou os rebeldes. Muitos observadores acreditam que a renda a ser gerada pelo petróleo esteve na raiz da revolta. Pereira disse que militares de alta patente estarão envolvidos em uma comissão que acompanhará a exploração e o desenvolvimento econômico do petróleo.