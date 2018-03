Militares anunciam a morte de 20 rebeldes no Iraque Mais de 20 supostos rebeldes morreram em confrontos com as tropas americanas e as Forças de Segurança iraquianas nas últimas duas semanas, anunciou neste domingo, 30, o comando militar dos Estados Unidos em comunicado. A nota explica que os supostos insurgentes morreram durante várias operações de segurança realizadas em diferentes áreas do Iraque, sem dar mais detalhes. Em outro comunicado, o Exército dos EUA informou sobre a morte de dois supostos membros da rede terrorista Al-Qaeda durante uma operação militar no sábado perto da cidade de Beiji, 200 quilômetros ao norte de Bagdá. O texto identifica um dos supostos terroristas mortos ontem como Abu Osama e o vincula ao planejamento e preparação de vários atentados com carros-bomba no Iraque. Também assegura que Abu Osama facilitava a infiltração de combatentes estrangeiros no Iraque através da fronteira com países vizinhos.