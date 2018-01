Militares britânicos criticam atuação dos americanos Depois de quase duas semanas de guerra, as primeiras polêmicas entre os comandantes americanos e britânicos em serviço no Golfo Pérsico já começam a surgir. Alguns altos oficiais militares da Grã-Bretanha no Iraque se declararam desconcertados com a incapacidade das tropas americanas de conquistar a confiança do povo iraquiano. Segundo o jornal The Guardian, de Londres, citando fontes oficiais, os soldados britânicos têm mais jeito que os americanos no tratamento com a população local devido a um melhor treinamento, visto a experiência adquirida em lugares como Irlanda do Norte e os Bálcãs. Ao mesmo tempo, o jornal The Times, também de Londres, informou hoje sobre as críticas de um comandante britânico, Buster Howes, chefe do 42º Comando, que acusou as forças americanas de terem abandonado seus homens minutos antes de uma missão conjunta no sul do Iraque, em 20 de março. Segundo Howes, a imprevista retirada dos americanos colocou a vida de seus soldados em risco. "Estou desiludido com a reação dos americanos. Quase transformaram a operação em um desastre". Veja o especial :