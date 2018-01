Nigéria anuncia resgate de 388 reféns do Boko Haram

Os militares da Nigéria disseram que soldados do país libertaram 388 reféns, em sua maioria crianças e mulheres, em operações contra campos do Boko Haram no nordeste do país. Segundo o comando da Defesa nigeriana, 30 militantes do grupo islâmico extremista foram mortos nos ataques da terça-feira, em uma área limítrofe com a floresta Sambisa.

Um comunicado dos militares na mídia social aponta que as tropas sofreram ainda outra emboscada, mas mataram quatro suspeitos que estavam em uma missão suicida no Estado de Adamawa, no nordeste do país. Os militares divulgaram fotos do armamento apreendido, junto com imagens de corpos de supostos insurgentes.

O Exército nigeriano intensificou sua campanha contra os terroristas depois que o presidente Muhammadu Buhari declarou, em agosto, que em um prazo de três meses derrotaria o Boko Haram.

As tropas nigerianas resgataram centenas de reféns da guerrilha neste ano, mas nenhuma das 219 jovens sequestradas de uma escola em Chibok. A captura em massa das adolescentes em abril de 2014 gerou críticas internacionais contra os militantes. / AP e EFE