Militares da Nigéria resgatam vítimas do Boko Haram

Há relatos no país de que os extremistas estão cortando as gargantas de suas vítimas e as golpeando até a morte. Isso reforça boatos de que os insurgentes estão ficando sem munição e recorrendo a estratégias de ataques seguidos de fuga diante da ofensiva nigeriana contra seu último reduto na floresta Sambisa.

Um comunicado das forças militares emitido neste sábado disse que quatro campos foram destruídos na sexta-feira, apesar de minas terrestres terem provocado a morte um soldado e ferido outros dez.

O líder do governo da Nigéria Maina Ularamu afirmou que nenhum tiro foi disparado: as vítimas foram golpeadas até a morte, algumas tiveram suas cabeças cortadas. Fonte: Associated Press.