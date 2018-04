Militares da Região Sul não voltam mais sábado do Haiti

O chefe da comunicação social do Comando Militar do Sul, coronel Sylvio Cardoso, observou que a permanência do grupo talvez leve em consideração que estes militares já têm experiência no país caribenho. O grupo integra a Companhia de Engenharia Haiti. Da Região Sul, partiram 20 militares do 10º Batalhão de Engenharia da Construção, sediado em Lages (SC), 19 do 5º Batalhão de Engenharia de Combate, com sede em Porto União (SC), e dois da 1ª Divisão de Levantamento de Porto Alegre, com sede na capital gaúcha. A sede da companhia de engenharia fica no Comando do Batalhão Brasileiro (Brabatt) em Porto Príncipe, capital do Haiti.