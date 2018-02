Militares da reserva fomentam rebelião no Paraguai Cerca de 200 militares e policiais da reserva exortaram os cidadãos a se rebelarem contra o presidente Luis González Macchi, chamado por eles de "governante ilegítimo e antidemocrático". Policiais e militares da reserva participaram de uma passeata no centro de Assunção, convocados pela Associação de Membros de Oficiais da Reserva da Força Pública, cujos componentes conclamaram uma rebelião contra os "usurpadores" do poder. Com esta expressão, os manifestantes lembraram que González Macchi, então titular do Congresso, assumiu em março de 1999 a frente do "governo de unidade nacional", depois do assassinato do vice-presidente Luis Argaña e da renúncia do então presidente Raúl Cubas. A associação de empresários e industriais paraguaios resolveu ignorar o presidente González Macchi, por sua suposta incapacidade para tirar o país da grave crise econômica em que se encontra desde 1995. A União Industrial Paraguaia (UIP) e a Federação da Produção, Indústria e Comércio (Feprinco) anunciaram que González Macchi não será convidado para a inauguração da chamada "Expo 2002", a maior feira nacional.