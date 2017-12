Militares de Israel questionam legalidade de ocupação Oito militares israelenses da reserva que se negam a cumprir o serviço militar na Cisjordânia e Faixa de Gaza pediram hoje à Corte Suprema de Israel que declare ilegal a ocupação desses territórios palestinos. Não ficou imediatamente claro se o máximo tribunal israelense aceitaria o caso. Os demandantes disseram tratar-se do primeiro questionamento legal sobre a presença de Israel nos territórios palestinos, que já dura 35 anos. Os militares da reserva alegaram que nos últimos dois anos de combates entre israelenses e palestinos, o Estado judeu não cumpriu seu dever - estabelecido pelo direito internacional - de cuidar dos palestinos que vivem sob a sua ocupação. Israel ocupou a Faixa de Gaza e Cisjordânia durante a Guerra dos Seis Dias em 1967 e manteve o controle dos territórios até meados da década de 1990, quando se retirou das principais cidades como parte de um acordo interino de paz. Durante seu controle, instaurou um governo militar que proporcionava serviços aos palestinos, sendo que tal responsabilidade foi assumida pela Autoridade Palestina depois da retirada das tropas. No entanto, os militares voltaram a ocupar a maior parte da Cisjordânia no início deste ano como parte de uma ofensiva contra milicianos palestinos. Uma vez lá, além da repressão, impuseram toque de recolher durante dias inteiros, mas não ofereceram trabalho aos civis. "As atividades das Forças de Defesa Israelenses, independentemente do objetivo importante de combater o terror, têm conseqüências devastadoras para centenas de milhares de civis inocentes", diz a demanda. "Por isso, a ocupação é ilegal". Os oito demandantes, cujas patentes vão de sargento e major, se encontram entre cerca de 100 militares israelenses que se opõem à ocupação de Israel.