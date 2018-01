Militares de Mianmá soltam líder dissidente A líder dissidente birmanesa Aung San Suu Kyi foi libertada nesta segunda-feira depois de 19 meses de prisão domiciliar. Segundo o governo de Mianmá (ex-Birmânia), ela poderá desenvolver qualquer atividade, até mesmo política. Suu Kyi, de 56 anos, líder da opositora Liga Nacional para a Democracia, passou boa parte de sua vida presa, perseguida pelo regime militar. Segundo fontes do governo, a Prêmio Nobel da Paz de 91 foi libertada para acelerar uma transição democrática no país, após quatro décadas de regime militar. Suu Kyi ganhou as eleições em 1990, mas o governo militar, que assumiu o poder em 1962, não acatou os resultados.