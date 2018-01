Militares decidem religar ferrovia entre Coréias As Forças Armadas das Coréias do Norte e do Sul acertaram hoje as condições para restabelecer a conexão ferroviária entre os dois países. A ferrovia, que atravessa a fronteira entre as duas nações, estava interrompida há mais de meio século. Segundo as autoridades sul-coreanas, a conexão ferroviária será finalizada até novembro próximo. O acordo, de 41 pontos, também prevê uma linha telefônica direta entre as duas forças militares, e constitui uma nova etapa na melhoria das relações entre as duas Coréias, abertamente hostis até pouco tempo atrás. Os vínculos começaram a estreitar-se após uma reunião em junho entre seus chefes de governo.