Militares destroem campo de treinos da Farc para 100 pessoas Uma patrulha da Marinha da Colômbia destruiu nesta quarta-feira um acampamento de treino para 100 guerrilheiros das Forças Armadas revolucionárias da Colômbia (Farc) perto do porto de Buenaventura, no Litoral sudoeste do país. A Marinha informou em comunicado que as instalações foram localizadas por tropas no município, departamento do Valle del Cauca, 500 quilômetros a sudoeste de Bogotá. O complexo era o local de treinamento da Frente Manuel Cepeda Vargas das Farc, onde "eram treinados os milicianos para promover atentados terroristas em Buenaventura e Cali", acrescentou a fonte. Na operação não foram detidos rebeldes, mas os militares encontraram mil cartuchos para fuzil, mapas de Cali, peças para detonar explosivos, documentos confidenciais, eletrodomésticos, um computador e mantimentos. O centro de treino tinha um ala de atendimento médico, equipamentos odontológicos e uma oficina para a fabricação de explosivos. Há três meses foi destruído na mesma região um acampamento do líder das Farc conhecido como J.J.