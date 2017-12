Militares dissidentes protestam em Caracas Várias dezenas de militares da reserva e centenas de manifestantes civis participaram nesta quinta-feira de uma marcha pelas principais avenidas da capital venezuelana para exigir a renúncia do presidente Hugo Chávez. O protesto, que inicialmente havia sido planejado para chegar até os arredores do palácio presidencial, foi bloqueado pela polícia quatro quadras antes por temor a possíveis confrontos com simpatizantes de Chávez, que aguardavam nas proximidades pelos manifestantes opositores. Cerca de 1.000 seguidores de Chávez se aglomeraram em torno do palácio para expressar seu apoio ao mandatário, enquanto gritavam lemas tais como "no pasarán" e "não voltarão" em alusão aos participantes da marcha. Várias centenas de policiais e guardas nacionais formaram correntes humanas, cercando o palácio para impedir qualquer conflito de rua entre chavistas e antichavistas similar ao ocorrido em 11 de abril, que deixou 17 mortos e precipitou o afastamento temporário de Chávez. Entre bandeiras nacionais e levando em mãos seus uniformes pendurados em cabides, militares da reserva acompanhados de civis percorreram ruas e avenidas. Um dos porta-vozes do grupo de militares, o coronel da reserva Hidalgo Valero, exortou seus colegas da ativa a estarem alertas contra as possíveis ações violentas dos grupos governistas. "Não podemos nos deixar derrotar", disse. O general da reserva Alberto Leal Torres, de 82 anos, expressou que marchava para protestar contra a "falta de respeito" para com as Forças Armadas e exigir que "seja feita justiça com os altos oficiais" que participaram do levante de 11 de abril. As autoridades abriram no mês passado um processo contra um grupo de altos oficiais que apoiaram o frustrado golpe de Estado de abril. Os acusados denunciaram que estão sendo investigados com suposta parcialidade. Alguns dos militares dissidentes haviam ameaçado participar da marcha desta quinta uniformizados, situação que gerou fortes questionamentos por parte do governo. O ministro da Defesa, general Lucas Rincón, afirmou que os oficiais que cumprissem a ameaça seriam detidos. Valero informou que, após consulta interna, os militares da reserva desistiram de vestir o uniforme no protesto. O vice-presidente da organização opositora Frente Institucional Militar (FIM), general da reserva Manuel Andara, questionou a decisão de Valero de desfilar com os uniformes pendurados e qualificou a marcha desta quinta como "uma tolice".