Militares do Sri Lanka anunciam captura de última base rebelde

Os soldados do governo do Sri Lanka afirmaram nesta quinta-feira, 5, que capturaram a última base conhecida do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelam (LTTE). A base fica no noroeste da ilha. Em uma nova derrota para os rebeldes, as forças do governo tomaram a base Chalai dos Tigres do Mar, a unidade naval do LTTE. Os militares informaram que pelo menos quatro graduados membros do Tigres do Mar e oito outros rebeldes foram mortos na operação. "O Exército tomou posições na base Chalai", informou o funcionário. "As tropas estão agora consolidando sua ocupação na área costeira." O Sri Lanka vive uma guerra civil entre as tropas leais ao governo e os militantes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelan (LTTE), que desde 1983 luta para criar um Estado independente no norte e no leste do país para a minoria tâmil. Os últimos combates coincidem com a celebração nesta quarta-feira dos 61 anos de independência do Sri Lanka. Nos últimos meses, o Exército tomou da guerrilha grande parte de seu território e suas fortificações mais significativas e cercou os rebeldes em uma área de selva de cerca de 200 quilômetros quadrados no nordeste, onde acontecem os mais duros combates.