Militares do Sri Lanka confiscam barcos de rebeldes A Marinha e a Força Aérea do Sri Lanka confiscaram hoje sete barcos da guerrilha tâmil Tigres de Libertação do Tâmil Eelan e capturaram seis rebeldes durante uma intensa batalha no mar, em frente da costa norte da ilha, segundo informações de oficiais militares de Colombo. O confronto, em mar aberto, aconteceu depois que a Marinha conseguiu localizar uma frota composta por pequenos barcos do grupo rebelde que, supostamente, transportava alimentos e outras provisões para abastecer os guerrilheiros. Sem especificar números, as Forças Armadas garantiram que muitos rebeldes foram mortos na batalha naval. Os rebeldes tâmil, hinduístas de origem indiana, lutam desde o início dos anos 80 pela criação de um Estado independente no norte do Sri Lanka, onde são maioria.