Militares dos EUA admitem morte de civis em ataque aéreo As Forças Armadas dos EUA admitiram hoje (06) pela primeira vez que civis morreram num ataque aéreo numa província no centro do Afeganisão, apesar de o presidente George W. Bush já ter ligado para o presidente afegão e expressado condolências. O ministro do Exterior afegão, Abdullah, disse que a última avaliação revelou que 48 pessoas morreram e 117 ficaram feridas. O tenente-general Dan McNeill e Abdullah concederam uma entrevista coletiva depois de uma investigação preliminar do ataque aéreo em Kakarak e em outras vilas próximas na província de Uruzgan, onde tropas americanas afirmaram ter observado artilharia antiaérea disparando contra aviões dos EUA. "Determinamos que houve vítimas civis", disse McNeill. "Vamos dar início a uma investigação mais formal a fim de determinar o que causou as baixas civis e o que podemos fazer para garantir que elas não ocorram novamente". A investigação deve durar várias semanas.