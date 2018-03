Militares dos EUA anunciam morte de 4 soldados no Iraque O comando militar do Exército dos Estados Unidos no Iraque anunciou neste domingo a morte de quatro soldados durante combates registrados no sábado na província de Al Anbar, no oeste do país, segundo dois comunicados militares. A primeira nota explica que três marines do Regimento de Combate 5 morreram "por causa de uma ação inimiga". A breve nota afirma que o ataque aconteceu no sábado em uma área não especificada da província de Al Anbar, e que a identidade dos soldados será divulgada depois de informarem aos parentes. Outro comunicado posterior dizia que um quarto militar também morreu por causa de um enfrentamento armado na mesma província. Com estas mortes, chega a seis o número de soldados americanos que morreram nesta província nos últimos quatro dias. No sábado, outro comunicado informou que dois marines americanos morreram e outros 22 ficaram feridos em combates com grupos insurgentes na mesma província. Pelo menos 2.370 militares americanos morreram no Iraque desde o início da invasão deste país árabe, em março de 2003. A província de Al Anbar é a mais extensa do Iraque, e é considerada um dos principais redutos dos grupos insurgentes e terroristas que atuam no país.