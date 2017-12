Militares dos EUA dados como mortos nas Filipinas A Força Aérea dos Estados Unidos informou em um comunicado, na manhã deste domingo, que não há mais chances de encontrar sobreviventes no acidente com um helicóptero do país nas Filipinas, na última sexta-feira. O veículo caiu sobre o Mar das Filipinas quando tomava parte da ação militar que procura combater os extremistas muçulmanos do movimento Abu Sayyaf, que teria ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. Dez soldados norte-americanos faleceram no acidente. Três corpos foram achados pouco depois da queda do veículo. As buscas prosseguiram nos dias seguintes, mas a Força Aérea informou não acreditar nem mesmo na possibilidade de encontrar os destroços do helicóptero. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas responsáveis militares descartam a possibilidade de que o helicóptero tenha sido alvejado por disparos.