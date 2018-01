Militares dos EUA matam sete civis iraquianos Fuzileiros navais norte-americanos dispararam nesta sexta-feira contra um caminhão que se negou a parar num posto de controle ao sul de Bagdá. Morreram sete civis, três deles crianças, segundo um repórter da rede de televisão ABC que viajava com os fuzileiros navais. Aparentemente os mortos estavam em outros veículos, atrás do caminhão, que, segundo testemunhas, ameaçou investir contra o posto de controle. Os detalhes sobre o episódio ainda são obscuros. Também nesta sexta-feira, em outro posto de controle, desta vez a noroeste de Bagdá, um carro carregado de explosivos matou três soldados norte-americanos e duas mulheres iraquianas, segundo o Comando Central das forças anglo-americanas no Golfo Pérsico. No sábado passado, um ataque suicida com um carro-bomba perto de Najaf matou quatro soldados norte-americanos. Na segunda-feira, forças do Exército dos EUA dispararam contra um veículo civil que se recusou a parar num posto de controle, também perto de Najaf, causando a morte de sete a 11 civis (as versões dos familiares das vítimas e de militares norte-americanos são contraditórias).