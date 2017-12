Militares dos EUA são interrogados por estupro de japonesa Uma jovem japonesa foi violentada sexualmente nesta sexta-feira em um estacionamento de Okinawa e a polícia japonesa interrogou diversos militares estacionados numa base da Força Aérea dos Estados Unidos situada na região depois de uma testemunha ter dito que soldados norte-americanos estariam envolvidos no crime, informaram autoridades locais. Uma testemunha que não quis se identificar disse à polícia que vários homens, aparentemente militares norte-americanos, estupraram a mulher em um estacionamento na cidade de Chatan, e então fugiram em um veículo. De acordo com Shoichi Shinzato, um porta-voz da polícia de Okinawa, a vítima, com pouco mais de 20 anos, contou em seu testemunho ter sido cercada por diversos estrangeiros e um deles a estuprou. Ela não soube dizer a nacionalidade dos suspeitos nem falou nada sobre algum deles ter tentado conter o ataque, ocorrido num bairro repleto de bares e restaurantes conhecido como "Vila Americana", não muito longe de diversas bases militares mantidas pelos Estados Unidos, informou Shinzato. Mais tarde, diversos oficiais da Força Aérea dos EUA foram interrogados pela polícia na cidade de Okinawa, situada nas proximidades. "Este comportamento é inaceitável e os oficiais norte-americanos estão cooperando plenamente com a polícia e com os funcionários do governo de Okinawa para descobrir a verdade" disse o tenente-general Earl Hailston, comandante das forças dos EUA em Okinawa. A polícia não revelou outros detalhes do crime. A ilha de Okinawa fica a 1.600 quilômetros ao sul de Tóquio e é a base de mais de 50 mil militares americanos no Japão. Essa não é a primeira vez que soldados americanos cometem crimes de violência sexual contra japoneses, e que sensibilizaram bastante a opinião pública no passado. O caso mais grave aconteceu em 1995, quando três soldados da Marinha americana estupraram uma garota de 12 anos. O incidente provocou as maiores demonstrações anti-EUA das últimas décadas. E, no ano passado, um soldado americano foi preso por ter invadido a casa de uma família japonesa em Okinawa e molestado a filha do casal. O caso ocorreu antes de uma visita oficial do então presidente Bill Clinton, que pediu desculpas oficialmente pelo comportamento impróprio dos soldados. Hoje, o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, deixou o país para fazer sua primeira visita oficial aos Estados Unidos desde que foi eleito, em abril, e vai se encontrar com o presidente George W. Bush.