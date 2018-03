Militares egípcios ainda não contestam decisão de Morsi

Quase um dia inteiro após a ordem, não foi reportado nenhum movimento militar fora do comum no país. A reestruturação pegou o Egito de surpresa. Transformou a imagem de Morsi de líder enfraquecido para a de político astuto, que esperou cuidadosamente a melhor hora para agir contra os generais que o despojaram de poderes significativos antes de assumir o cargo, em 30 de junho.

O Exército parece ter acatado as decisões do presidente. A agência de notícias estatal citou um oficial militar anônimo que afirmou não ter ocorrido nenhuma "reação negativa" dentro das Forças Armadas. As informações são da Associated Press.