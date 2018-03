Militares encontram restos de avião dos EUA Helicópteros militares recolheram neste domingo os destroços do avião do governo dos Estados Unidos que transportava quatro norte-americanos e um colombiano e caiu em uma zona guerrilheira no sul do país na quinta-feira. Segundo o diretor da polícia federal, general Teodoro Campo, "o avião não foi derrubado", embora apresentasse marcas de impacto de balas na fuselagem. Os impactos foram feitos quando o avião já se encontrava em processo de aterrissagem de emergência. "É comum os rebeldes atacarem helicópteros militares e aviões que fumigam cultivos de coca", explicou Campo. Espera-se que os exames permitam determinar as causas do acidente. A operação contou com o apoio de 600 soldados e técnicos americanos. Enquanto isso, continuavam as buscas pelos três norte-americanos que se crê estejam em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Cerca de 3.000 soldados colombianos com apoio da embaixada norte-americana estão realizando a operação de busca nas selvas e montanhas do sul do país. No dia do acidente, um norte-americano e um colombiano foram mortos pelos rebeldes, segundo testemunhas.