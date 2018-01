Militares entram em confronto com grupo pró-Talebã no Paquistão Centenas de famílias deixaram uma cidade do noroeste do Paquistão, onde um grupo armado pró-Talebã entrou em conflito com as forças de segurança da região. Cerca de 500 homens trocaram tiros com as forças paramilitares na cidade de Miran Shah, disseram oficiais. A tensão entre as tribos da região ganhou força depois que o exército paquistanês atacou um suposto acampamento da Al-Qaeda, nesta semana. Oficiais militares disseram que 45 pessoas, incluindo militantes estrangeiros, foram mortas no ataque ao acampamento.