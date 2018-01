Militares filipinos prendem membro do Abu Sayyaf Oficiais filipinos disseram ter prendido o líder do Abu Sayyaf, que mantém 20 turistas como reféns na ilha de Basilan. Segundo oficiais militares das Filipinas, Nadzmie Sabtulah, também conhecido por Comandante Global, é o guerrilheiro mais respeitado do Abu Sayyaf. A prisão de Sabtulah é considerada pelos militares como um forte golpe ao grupo de guerrilheiros muçulmanos separatistas. O Abu Sayyaf, entretanto, não tem um líder definido. Abu Sabaya, outra liderança dentro do grupo, é o principal suspeito do seqüestro de 20 turistas no balneário de Dos Palmas, em 27 de maio. Supõe-se que os reféns, ente eles três americanos, estejam na ilha de Basilan. O grupo afirma ter matado Guillermo Sobero, um dos americanos seqüestrados. Com a prisão de Sabtulah, os militares esperam conseguir informações para resgatar os reféns.