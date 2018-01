Militares israelenses entram na Faixa de Gaza Dois jipes e um buldôzer do Exército de Israel entraram nesta quinta-feira numa área palestina no norte da Faixa de Gaza e começaram a remover terra, disseram moradores e agentes de segurança. O incidente ocorre algumas horas depois de militantes palestinos terem disparado quatro foguetes Qassam contra Israel a partir da Faixa de Gaza. Um foguete atingiu o distrito industrial de Ashkelon, na costa israelense, transformando-se no alvo mais distante das áreas palestinas a ser atingido no interior de Israel desde novembro de 2001, quando o Hamas começou a disparar mísseis Qassam contra alvos dentro do Estado judeu. Não está claro se a operação de remoção de terra é o início de uma operação militar israelense mais ampla no norte da Faixa de Gaza.