Militares japoneses morrem em acidente de helicóptero Quatro membros das Forças de Autodefesa (Exército japonês) morreram num acidente com um helicóptero militar na ilha de Tokunoshima, no sul do Japão, informou neste sábado a agência "Kyodo". O acidente com um CH-47 de transporte causou a morte de seus quatro ocupantes, que tinham de 33 a 54 anos, segundo a "Kyodo". O acidente aconteceu no fim da noite de sexta-feira, quando o helicóptero, enfrentando más condições meteorológicas, caiu numa montanha de Tokunoshima. Os restos do helicóptero foram achados neste sábado no monte Amagi, na ilha de Tokunoshima.