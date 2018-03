Militares leais a Chávez negociam sua libertação Forças militares leais ao mandatário venezuelano Hugo Chávez negociavam na noite deste sábado sua libertação com os militares que o mantêm preso na ilha de La Orchila, no norte do país, segundo apurou a Ansa. Por sua vez, o deputado chavista Juan Barreto indicou que Chávez está sendo "pressionado para renunciar". As negociações, do lado das forças leais a Chávez, são lideradas pelo general Julio García Montoya, tendo como interlocutor o comandante-chefe do Exército, Efraín Vásquez Velasco - que detém o mandatário deposto desde a madrugada da última quinta-feira.