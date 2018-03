Militares matam 16 rebeldes separatistas As Forças Armadas da Tailândia anunciaram ontem ter matado 16 militantes separatistas que teriam invadido uma base do Exército na Província de Narathiwat, perto da fronteira com a Malásia. Segundo os militares, "dezenas" de rebeldes participaram do ataque e nenhum soldado ficou ferido. Desde 2004, mais de 5 mil pessoas morreram no conflito na região separatista de maioria islâmica da Tailândia.