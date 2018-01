Militares no campo de batalha criticam Rumsfeld Oficiais americanos em ação na guerra contra o Iraque já começam a comparar o secretário de Defesa, Donald H. Rumsfeld, a Robert McNamara, o arquiteto da campanha americana fracassada no Vietnã, informa o New York Times. Um coronel, que falou ao jornal americano sob a condição de anonimidade, está entre os que criticam as decisões de limitar o envio inicial de tropas à região. ?Ele queria lutar uma guerra barata?, disse. ?E conseguiu o que queria?. Os comentário irados do campo de batalha tiveram início com os comentários, feitos semana passada, pelo general William Wallace, comandante do V Corpo do Exército, dizendo que a guerra seria mais longa do que muitos estrategistas haviam previsto. Veja o especial :