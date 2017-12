Militares norte-americanos deixam a China Os 24 militares norte-americanos que estavam detidos desde o dia 1º de abril deixaram a China na manhã desta quinta-feira (hora local) do aeroporto internacional de Haiku, no sul do país, a bordo de um avão charter de Continental Airlines. O avião deve chegar na base norte-americana Guam, no Oceano Pacífico por volta da 1h da madrugada (horário do Brasil).