Militares ocupam governo estadual na Venezuela Militares venezuelanos ocuparam ontem a sede do governo do Estado de Yaracuy, no centro do país, para "garantir a entrega pacífica do poder" pelo governador Carlos Giménez, acusado de corrupção. Giménez foi afastado pelo Tribunal Supremo de Justiça e o Conselho Legislativo designou o também governista Alex Sánchez para substituí-lo. Segundo o ministro do Interior, Ramón Rodríguez Chacín, a transição ocorreu pacificamente.