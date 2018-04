Militares pedem rapidez nos preparativos de eleição no Egito Os militares que governam o Egito pediram nesta segunda-feira uma rápida transferência de poder para os civis enquanto as forças de segurança isolavam o prédio do Ministério do Interior, no Cairo, contra manifestantes que atiravam pedras e entraram em confronto com a polícia antidistúrbios, no quinto dia de protestos na cidade.