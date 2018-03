Militares prendem governador leal a Chávez Dispostos a sufocar focos de resistência chavistas ao governo instalado no país, dois generais venezuelanos detiveram hoje o governador do Estado de Táchira, Ronald Blanco, que se negava a reconhecer a autoridade de Pedro Carmona como novo presidente da Venezuela. Os militares invadiram a sede do governo estadual, deram voz de prisão a Blanco e o levaram de helicóptero para a base Forte Tiúna, em Caracas. Antes da prisão, Blanco havia convocado uma entrevista coletiva para anunciar que se mantinha leal a Hugo Chávez, condenando o golpe militar que havia destituído o presidente. Durante a conversa com jornalistas, o governador cobrou também dos militares a divulgação do suposto documento no qual Chávez firmou sua renúncia. "Não houve renúncia, mas sim um golpe de Estado contra um governo legitimamente eleito e a designação de um presidente, não pela Assembléia Nacional, mas por um grupo de militares", disse. Blanco é um dos 17 governadores estaduais do Movimento V República (MVR), o partido de Chávez, e esperava-se novos casos de rebeldia em relação à nomeação de Carmona. Simpatizantes do MVR que tinham formado caravanas de veículos para apoiar a rebeldia de Blanco deixaram as ruas logo depois da prisão do governador, dando lugar à manifestação festiva das forças que emergiram após a queda de Chávez. Blanco pediu aos veículos de comunicação que tenham a "decência" de apresentar os dois enfoques do assunto e não apenas o "oficial". A respeito de sua posição no Estado de Táchira, fronteiriço com a Colômbia, o governador disse que não pensa em renunciar, pois foi o povo que o elegeu, então o povo deverá tirá-lo do cargo. Blanco também denunciou que o partido Copei incitou seus partidários para que tomassem a sede do governo regional e pediu calma e tranqüilidade a seus co-cidadãos, enquanto caravanas de partidários do Copei e oficialistas percorriam a cidade. Em Caracas, o temor das forças de segurança de que partidários do chavismo - particularmente os militantes dos chamados Círculos Bolivarianos - pudessem se organizar para resistir ao golpe não se concretizou. As ruas da capital estavam tranqüilas hoje, apesar do movimento pouco comum de veículos militares. O deputado chavista Francisco Ameliach afirmou que a Guarda de Honra da Presidência se manteve leal a Chávez até o último instante e mostrou disposição de enfrentar os militares e resistir ao golpe. Segundo ele, o derramento de mais sangue na crise política venezuelana só foi evitado com a decisão de Chávez de se entregar pacificamente aos altos oficiais que estavam no Palácio de Miraflores para forçar sua renúncia. O procurador-geral da Venezuela, Isaías Rodríguez, disse hoje que Chávez não renunciou à presidência, apesar de sua demissão ter sido anunciada pelas Forças Armadas. Rodríguez, que foi o primeiro vice-presidente do governo de Chávez e foi nomeado promotor pela Assembléia Nacional, sustentou que no país "não há estado de direito". A junta provisória, liderada por Carmona, "não é constitucional, não tem validade alguma e não tem validade internacional". Rodríguez também disse que em nenhum momento o Ministério Público mostrou o registro escrito dessa renúncia. Para saber mais sobre a Venezuela e os recentes acontecimentos que desencadearam a crise política no país acesse o especial Grandes Acontecimentos Internacionais: Venezuela