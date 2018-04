Militares que seguiam para o Haiti devem voltar ao RJ

Com a impossibilidade do pouso, a aeronave da FAB seguiu para Santo Domingo, na República Dominicana, de onde partiu para Boa Vista, em Roraima.

Segundo o Centro de Comunicação do Exército, o grupo deve partir para o Rio entre hoje e manhã. Ainda não foi feito um planejamento para o envio desses militares para o Haiti, segundo o Exército.

Ajuda

A FAB disponibilizou oito aeronaves de transporte para ajudar as vítimas no terremoto no Haiti. São três C-130 Hércules e um Boeing 707, que estão de prontidão no Rio de Janeiro, além de quatro C-105 Amazonas, que estão em Manaus.

A prioridade, neste primeiro momento, será o envio de água e de alimentos.