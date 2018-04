Militares relatam corpos na rua e saques após terremoto Corpos nas ruas, prédios inteiramente destruídos, desespero. Aos olhos dos militares brasileiros em ação no Haiti, as cenas que se seguiram ao terremoto de terça-feira foram as mais impressionantes desde que o Brasil assumiu o comando militar da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no país caribenho, há cinco anos. Ao longo do dia de ontem, em meio às notícias sobre saques, eram recorrentes informes de que gangues organizadas poderiam atacar instalações militares para roubar armas.