Militares são detidos em Mianmar por não atirarem em monges

A Junta Militar birmanesa deteve cinco generais e mais de 400 soldados por terem se negado a disparar e bater nos monges budistas e em outros participantes dos protestos das últimas semanas em Rangun. A informação foi dada em uma entrevista de um alto funcionário birmanês para o The Jakarta Post. "Cinco generais expressaram sua recusa a destacar suas tropas abertamente contra os monges e foram rapidamente detidos pela Junta", disse o oficial birmanês que rejeitou dar os nomes dos militares detidos. Acrescentou que, além disso, "ao redor de 400 soldados da Divisão Sikai foram castigados perto da cidade de Mandalay, por também terem baixado suas armas frente aos monges e lhes pediram perdão ao perceber que tinham cometido o pior dos pecados". A fonte opinou que se trata de um claro sinal da existência de fissuras no interior do regime, já que, segundo sua opinião, a maioria dos funcionários e cargos públicos não estão contentes com a brutal repressão promovida pela Junta Militar, embora se calem por temor. "Os monges são um símbolo de nossa religião e nossa vida. O povo está muito zangado com o fato dos militares terem se atrevido a disparar contra eles. Matar monges é considerado o maior dos pecados", disse. O entrevistado também explicou que muitos funcionários públicos estão mostrando discretamente sua inconformidade com a violenta resposta da Junta Militar não aparecendo em seus locais de trabalho. As autoridades militares sustentam que libertaram 1.600 pessoas das cerca de 2.700 detidas, entre elas 573 monges, presos durante os protestos dos dias 26 e 27 de setembro, e dos dias posteriores. Segundo a versão oficial, dez pessoas morreram por disparos ou por agressões físicas, mas fontes dos grupos antigovernamentais calculam que o número de vítimas fatais passa de duas centenas.