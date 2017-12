Militares são detidos na Colômbia após resgate com seis mortos A Promotoria colombiana deteve neste sábado sete militares, um detetive e dois civis acusados de envolvimento em uma suposta operação de resgate de um empresário no norte do país no qual morreram seis pessoas, informaram fontes oficiais. A suposta operação ocorreu no último dia 14 em uma estrada próxima a um balneário turístico de Barranquilla, no norte do país. De acordo com a primeira versão dos fatos, um grupo militar anti-seqüestro abateu durante uma operação de resgate seis supostos criminosos que tinham como refém o empresário Elías Eduardo Abomar Salcedo, proprietário de uma rede de hotéis em Barranquilla. No entanto, o presidente colombiano, Álvaro Uribe, disse na sexta-feira com outras autoridades que esse caso registrou "um assassinato" de civis. O comandante das Forças Militares, general Freddy Padilla de León, admitiu também nesta sexta-feira que, segundo denúncias recebidas pela Promotoria, as vítimas fatais seriam civis e não seqüestradores. Padilla comentou que foram registradas "graves irregularidades" envolvendo militares. As detenções foram realizadas em Barranquilla, e os dez acusados serão levados a Bogotá, onde a Promotoria Geral da União e as Forças Militares investigam o caso.