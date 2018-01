Militares tailandeses apóiam candidatura de ex-vice-premier à ONU A Junta Militar da Tailândia reiterou nesta segunda-feira seu apoio à candidatura de Surakiart Sathirathai, ex-vice-primeiro-ministro do governo deposto no dia 19, à secretaria-geral das Nações Unidas. Em comunicado, o Conselho para a Reforma anunciou a criação de um comitê integrado por 13 membros cuja principal missão será promover a candidatura de Sathirathai, um dos cinco aspirantes da Ásia ao máximo cargo do organismo multinacional. Pouco depois do golpe de Estado, em 19 de setembro, a Junta Militar anunciou que apoiaria a candidatura de Sathirathai, que estava em Nova York com o primeiro-ministro deposto, Thaksin Shinawatra, no momento do levante. Os dois participaram da Assembléia Geral da ONU realizada na cidade americana. Surakiart Sathirathai, que durante o mandato de Shinawatra também foi ministro de Assuntos Exteriores, retornou a Bangcoc na quinta-feira. "Com a finalidade de assegurar que a campanha é efetiva, e para perseguir os objetivos, o comitê traçará uma estratégia", afirmou a Junta Militar. Antes do golpe de Estado, a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) reiterou seu respaldo à candidatura de Sthirathai. A Asean é formada por Brunei, Birmânia (Mianmar), Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Cingapura, Tailândia e Vietnã.