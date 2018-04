Militares trocam tiros na fronteira coreana Soldados das duas Coreias trocaram tiros ontem na fronteira que divide a Península Coreana, elevando a tensão entre as nações a poucos dias da cúpula do G-20, que reunirá diversos líderes mundiais em Seul. Militares da Coreia do Norte efetuaram dois disparos na direção do território da Coreia do Sul, que respondeu com três tiros. Os dois países não assinaram um acordo de paz ao fim da guerra (1950-1953), somente um armistício.