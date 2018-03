Militares trocam tiros na igreja da Natividade Um pesado tiroteio pôde ser ouvido próximo da Igreja da Natividade, em Belém, no final da tarde. Segundo testemunhas, podiam ser avistados clarões e uma fumaça cinza. Militares israelenses confirmaram uma troca esporádica de tiros ao redor do complexo, mas disseram que suas forças não estavam invadindo o local. Um repórter da CNN disse que o tiroteio durou cerca de 25 minutos. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.