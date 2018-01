Militares turcos pró-golpe são presos na Grécia após tentar entrar no país

ATENAS - Oito militares apoiadores da tentativa de golpe contra o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, da

Turquia, foram presos na manhã deste sábado, 16, por autoridades da Grécia após terem pousado a bordo de um helicóptero no aeroporto grego da cidade de Alexandroupolis, ao meio-dia do horário local (6h pelo horário de Brasília). "Eles são militares do mais alto nível", disse um oficial grego.

O helicóptero pousou após enviar um sinal de socorro, segundo autoridades locais. Os oito militares turcos foram presos assim que saíram da aeronave por tentar entrar ilegalmente no país e foram transferidos para uma unidade da polícia local, segundo autoridades gregas. Os oito oficiais turcos pediram asilo político ao governo grego. Os pedidos estão sendo processados, de acordo com porta-vozes locais, apesar de o ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, ter solicitado às autoridades da Grécia a extradiação dos passageiros do helicóptero.

A porta-voz para o governo grego Olga Gerovasili disse à TV estatal do país que os procedimentos determinados por leis internacionais estão sendo cumpridos. "Será levado em consideração que, em seu país, eles são acusados de tentar derrubar a democracia constitucinal e violar as leis", declarou Gerovasili. A Grécia e a Turquia, membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), têm um histórico de décadas de tensões e crises bilaterais. Fonte: Dow Jones Newswires.