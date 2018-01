Militares venezuelanos acusados de golpe obtêm asilo Quatro militares venezuelanos pediram e obtiveram asilo político no Uruguai e na República Dominicana por temer represálias do governo do presidente Hugo Chávez, que os acusa de participar do golpe de Estado no dia 12 de abril do ano passado que durou dois dias. Os oficiais Carlos Blondell Tioneo e Otto Gebauer conseguiram asilo político no Uruguai, segundo informações do governo uruguaio. Eles estavam na embaixada uruguaia em Caracas. Um comunicado da chancelaria uruguaia informou que a decisão de conceder o asilo político se baseou na convenção interamericana de asilo diplomático de 1954 e em análises técnicas dos serviços jurídicos da chancelaria. Os oficiais esperam os salvo-condutos da Venezuela para realizar a viagem ao Uruguai. Os capitães do exército venezuelano Alfredo e Arturo Salazar conseguiram asilo na República Dominicana, informou a Secretaria de Relações Exteriores do país. "Após analisar o caso minuciosamente, foi decidido conceder o asilo político solicitado", informou uma nota da chancelaria dominicana nesta quarta-feira. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA