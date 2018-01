Militares venezuelanos detêm dois jornalistas que trabalhavam perto do palácio presidencial

CARACAS - Militares venezuelanos detiveram por quatro horas na quinta-feira os correspondentes Andreína Flores, das emissoras RCN da Colômbia e da Radio France, e Jorge Pérez Valery, do conglomerado Red Más Colombia, quando trabalhavam perto do palácio presidencial em Caracas.

"Depois de quatro horas de detenção ilegal, já saindo do Fuerte Tiuna - o principal complexo militar na capital venezuelana -, com Flores y Pérez Valery", escreveu em sua conta no Twitter Marco Ruiz, secretário-geral do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Imprensa (SNTP).

"Trata-se de um gesto de intimidação", acrescentou Ruiz, que publicou uma fotografia sua com os jornalistas no interior de um veículo no momento em que deixavam Fuerte Tiuna.

Saliendo de Fuerte Tiuna con @perezvalery17 y @andreina, después de que los tuvieron secuestrados pic.twitter.com/r43KGpJoL2 — Marco Ruiz (@mruizsilvera) August 18, 2016

Consultado pela agência de notícias France-Presse, um funcionário do Ministério de Comunicação e Informação afirmou que não havia um pronunciamento oficial sobre o fato. Mais cedo, Pérez Valery havia relatado que eles foram detidos na área de El Calvario e levados a um posto da Guarda Nacional Bolivariana (GNB), e depois a Fuerte Tiuna.

Os jornalistas, ambos venezuelanos, foram trasladados pela Direção de Inteligência Militar até as instalações do Ministério da Defesa, localizadas dentro de Fuerte Tiuna, informou o SNTP em um comunicado.

Después de 4 horas de detención ilegal, ya saliendo del Fuerte Tiuna con @andreina y @perezvalery17. Se trató de un gesto de intimidación — Marco Ruiz (@mruizsilvera) 18 de agosto de 2016

Segundo a organização sindical, os repórteres foram detidos "por supostamente estarem gravando em um 'corredor presidencial'" em El Calvario, perto do Palácio de Miraflores. O defensor público Tarek William Saab escreveu em sua conta do Twitter que uma delegação iria a Fuerte Tiuna para "verificar a situação legal" dos jornalistas.

Em 2015, a ONG Espaço Público registrou 286 violações à liberdade de expressão, causadas principalmente por intimidação, agressão verbal e censura, aponta o relatório anual. No mesmo ano, a organização Repórteres Sem Fronteiras situou a Venezuela no posto 137 de 180 na classificação mundial da liberdade de imprensa, duas posições abaixo com relação à registrada no ano anterior. / AFP