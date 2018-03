Milosevic adoece e julgamento é adiado Slobodan Milosevic estava doente demais para comparecer perante a corte nesta segunda-feira, o que levou ao cancelamento das audiências no tribunal internacional estabelecido para julgar supostos crimes de guerra cometidos na ex-Iugoslávia. Um médico examinou o ex-presidente iugoslavo, que adoeceu em diversos momentos do julgamento iniciado contra ele em fevereiro último. Jim Landale, porta-voz da corte, disse que não poderia comentar o assunto até que médicos examinassem o réu e conversassem com o painel de três juízes do tribunal. Ainda não se sabe se as audiências serão retomadas amanhã. Milosevic, de 61 anos, sofre de problemas cardíacos e vasculares. Em outras ocasiões, médicos alertaram ser alto o risco de ele sofrer um enfarte durante o processo devido ao estresse causado pelo julgamento.