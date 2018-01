Milosevic culpa albaneses pela guerra de Kosovo O ex-líder iugoslavo Slobodan Milosevic discutiu na segunda-feira, durante uma sessão do Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia (TPII), com o presidente de Kosovo sobre a principal causa da guerra nessa região, acusando a etnia albanesa que ali reside de querer estabelecer uma "Grande Albânia", e não apenas ganhar maiores direitos. Milosevic também assegurou que uma vez salvou a vida do presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, recentemente eleito. O ex-presidente disse que Rugova estava sendo ameaçado por rivais de etnia albanesa, mas o líder de Kosovo negou esta versão. Em uma sessão de apresentação de argumentos, Milosevic mostrou a cópia de uma mapa traçado "há anos" que, segundo ele, comprovava a intenção de anexar Kosovo - a província do sul da Sérvia habitada principalmente pela etnia albanesa - à vizinha Albânia. "Este é um mapa da Grande Albânia, desenhado por nacionalistas albaneses", afirmou Milosevic, exibindo o documento perante os três juízes das Nações Unidas. "Como vocês podem ver, isto inclui o sudeste de Montenegro, o sul da Sérvia, o ocidente da Macedônia e algumas partes do norte da Grécia, além da Albânia e Kosovo". O ex-presidente disse que o mapa foi divulgado oficialmente em 1998 pela Academia de Ciências da Albânia. Culpou pela guerra um "poderoso movimento nacional pan-albanês". Rugova, que liderou uma camapnhha essencialmente pacífica pela independência de Kosovo em relação à Sérvia, a principal república da Iugoslávia, apresentou-se como testemunha da Promotoria no julgamento de Milosevic por crimes de guerra. Desconsiderou a documentação apresentada por Milosevic e disse que se tratava apenas de "um entre vários supostoso mapas". "Também houve sérvios que tentaram criar uma Grande Sérvia", disse. Rugova, que se apresentou pelo segundo dia perante o tribunal da ONU sobre crimes de guerra na Iugoslávia, descreveu os anos de conflito entre os sérvios e a etnia albanesa, que desencadearam uma guerra entre 1998 e 1999. "Este foi um movimento popular, resultante do dessejo da maioria étnica de Kosovo de ser livre", disse Rugova. Milosevic está sendo acusado por crimes de guerra relacionados com Kosovo, que figuram entre as 66 acusações que enfrenta, incluindo supostas atrocidades na Croácia e na Bósnia durante a década em que a Iugoslávia foi fragmentada.