Milosevic é internado com dores no peito O ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic foi internado nesta quarta-feira em um hospital da capital iugoslava em conseqüência de problemas cardíacos, informou o advogado do ex-mandatário. Acusado de corrupção, assassinato, fraude eleitoral e resistência armada a ordem de prisão, o ex-líder está confinado desde o início do mês na prisão central de Belgrado. Ele queixou-se de dores no peito e foi submetido a exames por duas equipes médicas.