Milosevic será enterrado em Belgrado O corpo do ex-ditador sérvio Slobodan Milosevic, morto neste sábado na prisão internacional de Haia, na Holanda, será enterrado em Belgrado, atendendo a pedidos de familiares. A informação foi passada pelo advogado de Milosevic, Zdenko Tomanovic. Segundo Tomanovic, os restos mortais do líder sérvio serão entregues na terça ou na quarta-feira ao seu filho Marko. O advogado disse que a família deseja que o funeral de Milosevic se realize em Belgrado, embora inicialmente ignorem se as autoridades sérvias aprovaram a realização do enterro. O corpo do Milosevic, que no domingo foi submetido a uma autópsia de oito horas, deve ser entregue a Marko Milosevic nas primeiras horas desta terça-feira. A causa da morte do ex-ditador ainda está em discussão.