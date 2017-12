Milosevic será julgado em Haia ainda este ano, garante porta-voz "Milosevic será julgado em Haia ainda em 2001", garantiu neste domingo Florence Hartmann, porta-voz do Tribunal Penal Internacional (TPI) para Crimes de Guerra na ex-Iugoslávia. "O governo iugoslavo tem a obrigação legal de entregá-lo e já temos tudo pronto para julgá-lo até o fim do ano pela perseguição e morte de centenas de albaneses étnicos de Kosovo (província sérvia de maioria albanesa étnica)." Os promotores de Haia investigam também a atuação de Milosevic durante os conflitos do início dos anos 90, principalmente na Bósnia, que poderiam ampliar as acusações contra Milosevic.